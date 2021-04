Einbruchsdiebstahl in Brixen im Thale

Brixen i.T. | Zwischen 27. April 2021, 17:00 Uhr und 28. April 2021, 11:40 brachen bisher unbekannte Täter in ein derzeitig in Bau befindliches Mehrparteienhaus in Brixen im Thale ein und stahlen mehrere, teilweise bereits eingebaute Küchengeräte (Kochfelder, Backrohre) sowie Sanitäreinrichtung. Dadurch entstand ein Schaden im vierstelligen Eurobereich.

PI Westendorf - Tel. 059133/7209