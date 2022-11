Einbruchsdiebstahl Brixen

Brixen | Ein 32-jähriger rumänischer Staatsangehöriger brach am 11. November in der Zeit zwischen 20.20 Uhr und 21.00 Uhr in einem auf dem Campingplatz stehenden Wohnwagen ein und stahl aus diesem zwei I-Phone, sowie einen dreistelligen Bargeldbetrag. Aufgrund einer von der Polizei durchgeführten Standortsuche der Telefone, konnte deren Standort in Wörgl lokalisiert werden. Durch eine eingeleitete Fahndung konnte eine tatverdächtige Person festgenommen werden. Bei der Person konnten beide Handys und ein Teil des Bargeldes sichergestellt werden. Nach Abschluss der Erhebungen wird Anzeige an die zuständigen Stellen erstattet.

