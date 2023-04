Einbruchsdiebstähle in Kitzbühel und Jochberg – Zeugenaufruf

Kitzbühel, Jochberg | Faktum 1: Ein bzw. mehrere unbekannte Täter brachen in der Zeit vom 23.04.2023, 20:00 Uhr, bis zum 24.04.2023, 13:00 Uhr, in eine Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Jochbergerstraße in Kitzbühel ein. Anschließend wurde die Wohnung durchsucht und Bargeld sowie Schmuck gestohlen. Der Schaden beläuft sich auf einen unteren, vierstelligen Eurobetrag.

Faktum 2: Ein bzw. mehrere unbekannte Täter brachen in der Zeit vom 23.04.2023, 13:45 Uhr, bis zum 23.04.2023, 23:00 Uhr, in eine Wohnung eines Mehrparteienhauses im Siedlungsweg in Jochberg ein. Anschließend wurde die Wohnung durchsucht und Bargeld gestohlen. Der Schaden beläuft sich auf einen unteren, vierstelligen Eurobetrag.

Ein Tatzusammenhang zwischen beiden Einbrüchen kann nicht ausgeschlossen werden.

Die Polizeiinspektion Kitzbühel ersucht Zeugen die Hinweise zu den beiden Einbrüchen geben können sich unter der Telefonnummer 059133 / 7200 zu melden.