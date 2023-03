Einbruch in St. Johann

St. Johann | Ein oder mehrere unbekannte Täter brachen am 29.03.2023 in der Zeit zwischen 00:30 und 08:30 Uhr in ein Lokal (Gastronomie) in St. Johann ein. In weiterer Folge brachen sie einen dort vorhandenen Tresor sowie eine Bonierkasse auf und entwendeten daraus das vorhandene Bargeld. Der Gesamtschaden (Bargeld und Sachschaden) beläuft sich auf einen mittleren, vierstelligen Eurobetrag.

PI St. Johann -Tel.: 059133 / 7208