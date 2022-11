Einbruch in Jochberg

Jochberg | Am 14. November 2022 gegen 03:45 Uhr brachen unbekannte Täter mehrere Kellerabteile in einem Mehrparteienhaus in Jochberg auf. Anschließend entwendeten sie daraus insgesamt 4 Fahrräder. Ob noch weitere Gegenstände entwendet wurden sowie die Höhe der Schadenssumme ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

PI Kitzbühel - Tel.: 059133 / 7200