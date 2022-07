Einbruch in Going

Going | In der Zeit vom 12.07.2022, 21:00 Uhr bis zum 13.07.2022, 07:00 Uhr, gelangten unbekannte Täter auf unbekannte Weise in ein Firmengebäude in Going. Dort durchsuchten sie die dortige Werkstätte und die Büroräumlichkeiten.

Sie entwendeten aus dem Gebäude einen verankerten Tresor, diverse andere Gegenstände, Maschinen, einen Laptop sowie die Trinkgeldkasse. Beim Verlassen des Tatortes besprühten die Täter weiters noch mit einem Silikonspray die Böden und Türen.

Der entstandene Schaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

PI St. Johann i.T. - Tel.: 059133 / 7208