Einbruch in Fieberbrunn

Fieberbrunn | Unbekannte Täter gelangten in der Zeit zwischen dem 31.08.2022, 21:30 Uhr und dem 01.09.2022, 09:00 Uhr auf derzeit unbekannte Weise in einen versperrten Fahrradkeller eines Hotels in Fieberbrunn. Aus dem Fahrradkeller entwendeten sie ein E-Mountainbike der Marke MONDRAKER, das mit einem Schloss an ein weiteres Fahrrad angekettet war.

Bei den weiteren Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass die unbekannten Täter auch versucht hatten, in den Müllraum eines benachbarten Geschäftsgebäudes einzubrechen, was ihnen jedoch nicht gelungen war. Der entstandene Schaden liegt im unteren vierstelligen Eurobereich.

PI Fieberbrunn - Tel.: 059133 / 7202