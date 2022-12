Einbruch in Baucontainer

St. Johann | Zwischen 18.12.2022, 12:00 Uhr und 19.12.2022, 06:30 Uhr brachen bisher unbekannte Täter einen Baucontainer in Going, Schattseite auf und stahlen daraus Geräte und Baumaschinen. Dadurch entstand ein Schaden in bisher unbekannter Höhe.

PI St. Johann - Tel. 059133/7208