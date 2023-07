Ein sagenhafter Abschluss an der KitzHak und KitzHAS

Zur Matura- und Abschlussfeier an der BHAK/BHAS Kitzbühel stellte der Kitzbüheler Anzeiger einen Fotopoint zur Verfügung, um die Erfolge der Schüler in diesem Jahr zu feiern.



Kitzbühel | Am 23. Juni fand im Festsaal der Landesmusikschule Kitzbühel im großen Rahmen die Matura- und Abschlussfeier der BHAK/BHAS Kitzbühel statt, bei der die Leistungen der Schüler gewürdigt wurden. Es herrschte ausgelassene Stimmung, was auch auf die zahlreichen guten und sehr guten Erfolge bei der Matura zurückzuführen ist.



In Zusammenarbeit mit dem Kitzbüheler Anzeiger wurde ein Fotopoint aufgestellt, um den Absolventen mit der Aufschrift „Die Besten 2023“ zum sagenhaften Abschluss zu gratulieren. Das auf ein Holzgerüst aufgespannte Titelblatt des Anzeigers im Großformat hat in der Mitte eine Öffnung, wodurch es auf den Fotos so aussieht, als würden die Maturanten im Anzeiger ganz groß rauskommen.



Eine Ehrung für alle

Natürlich haben auch sonst alle Jahrgänge in diesem Jahr viel geleistet, weshalb sich der Anzeiger dazu entschieden hat, die Fotowand bis zum letzten Schultag vor der BHAK/BHAS Kitzbühel stehen zu lassen, damit alle Schüler aus der Region in den Genuss eines Fotos kommen. Schnappschüsse kann man auf dem Facebook- Account der Schule unter dem Hashtag #DieBesten2023 sehen. Die Jugendredaktion dankt im Namen der KitzHAK und KitzHAS für diese Aktion. ResL, LuSt, FelW

Außerdem: Nach den Ferien geht‘s weiter

Kitzbühel | Ein weiteres erfolgreiches Schuljahr neigt sich dem Ende zu und wir Schreiberlinge und Fotografen von der Jugendredaktion verabschieden uns in die Sommerpause. Wir freuen uns schon auf den Herbst, wenn wir wieder neue Texte zu spannenden und inspirierenden Themen verfassen dürfen. JuRed