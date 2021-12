Ein kulinarisches Feuerwerk

Chefköchin der Sinne Tamara Lerchner aus Hopfgarten hat es sich zur Aufgabe gemacht, besondere Erinnerungen mit dem Einsatz von regionalen Produkten zu schaffen. In der ORF-Sendung „Silvia kocht“ bringt sie ihre kulinarischen Genüsse auf die Teller.



Hopfgarten | Monika Pirchmoser, Eigentümerin des Restaurants, hat Tamara heimlich bei der erfolgreichen Kochsendung „Silvia kocht“ im ORF angemeldet und sie dann mit einem Ausflug überrascht. Tamara wusste bis zur letzten Minute nicht, warum sie nach Oberösterreich fahren musste, um dort zu kochen. Es war ein besonderes Highlight für Tamara, Monika und auch Silvia Schneider, zumal die Zusammenarbeit mit dem gesamten Team reibungslos verlief und sich ein ganz besonderer Zusammenhalt bildete.

Kochen vor den TV-Kameras

In der erfolgreichen TV-Sendung „Silvia kocht“ kreiert Tamara Lerchner mehrere Gänge, dazu stellt sie auch immer die Produzenten mit vor. Durch die Nähe zu lokalen Lieferanten ist es dem Restaurant möglich, den Gästen eine bunte Vielfalt an regionalen Lebensmitteln anzubieten.

Die Paarung unterschiedlicher Lebensmittel und Aromen zu einem wohlschmeckenden Gericht; Food Pairing kombiniert verschiedene Impulse für Tamara Lerchner, Monika Pirchmoser und deren treue Produzenten und Lieferanten. Dabei ist auch die richtige Getränkebegleitung von Bedeutung. Dabei geht es nicht bloß darum, möglichst originell zu sein, sondern im besten Fall ein kulinarisches Feuerwerk am Gaumen auszulösen.



Die Sendetermine von “Silvia kocht” mit Tamara Lerchner sind von Montag, 6. Dezember- Freitag, 12. Dezember jeweils um 14 Uhr in ORF 2. Die ORF-Sendung am 8. Dezember entfällt aufgrund des Feiertages.

Bild: Moderatorin Silvia Schneider (l.) lässt sich vom Können und der Erfahrung von Tamara Lerchner begeistern. Foto: Baker, ORF