Ein fast perfektes Tennis-Märchen

Die begeisterten Zuschauer im ausverkauften Tennisstadion und das Comeback von Dominic Thiem machten die Generali Open 2023 zu einem Tennisfest der Superlative.



Kitzbühel | Trotz der widrigen Wetterbedingungen und der kurzfrististen verletzungsbedingten Absage des Topgesetzten Bautista Agut wurde das Kitzbüheler Tennisturnier zum vollen Erfolg. Dank der Siegesserie von Dominic Thiem war das Stadion ab Mittwoch jeden Tag ausverkauft. Vor allem im Semifinale konnte Thiem seine frühere Stärke zeigen und sorgte damit für echte Gänsehautstimmung beim begeisterten Publikum.



Thiems Comeback in Kitzbühel

In einem heißumkämpften Dreisatz-Match konnte sich der US Open Sieger von 2020 gegen die Nummer 5 des Turniers, den zuletzt in Topform spielenden Serben Laslo Djere durchsetzen und stand so nach exakt 986 Tagen wieder in einem ATP-Finale. Auf die Frage, ob es Zufall sei, dass er sein Comeback ausgerechnet in Kitzbühel schaffte, meinte Thiem nach dem Spiel: „Es ist sicherlich kein Zufall, da ich mich hier in Kitzbühel immer wohlfühle. Es sind so viele Meilensteine in meiner Karriere hier passiert, die im Leben eines Tennisspielers unvergesslich sind.“ Dominic Thiem hat in Kitzbühel seine ersten ATP-Punkte gesammelt, sein erstes ATP-Hauptfeld-Match gespielt, sein erstes Finale erreicht und auch den ersten Heimtitel gewonnen. „Daher kann es kein Zufall sein,“ ergänzte der Halbfinalist des Generali Open 2023.



Im Finale lief es für den einstigen Weltranglistendritten nicht mehr ganz so gut. Nach sehr kurzer Erholungspause unterlag er dem Argentinier Sebastian Baez in zwei Sätzen klar. Einen österreichischen Titel gab es in Kitzbühel trotzdem: Der Tiroler Alexander Erler und sein Doppel-Partner Lucas Miedler konnten das Turnier nach 2021 bereits zum zweiten Mal gewinnen.



Positives Resümee von allen Seiten

Der Veranstalter des Turniers hatte mit seinen 450 Mitarbeitern die Rahmenbedingungen dafür geschafften, dass den mehr als 50.000 begeisterten Zuschauern trotz der Wetterkapriolen ein traumhaftes Tenniserlebnis geboten werden konnte. Veranstalter Herbert Günther zog zufrieden Bilanz: „Trotz einiger negativer Vorzeichen konnten wir eine wunderbare Tenniswoche erleben. Das Wetter hat gehalten, Dominic Thiem erreichte wieder ein Finale und die Begeisterung sowie der Zuspruch des Publikums waren überwältigend. Dank unseres sympathischen Teams war das gesamte Turnier von einer Wohlfühlatmosphäre geprägt. Dafür möchte ich Turnierdirektor Alexander Antonitsch und dem gesamten Team danken.“



Veranstalter Markus Bodner schloss sich dem positiven Resümee an: „Es war für uns die emotionalste Woche in unserer bisherigen Karriere als Turnierveranstalter. Und die beste Woche, die wir je gehabt haben. Das ist kaum mehr zu toppen und unser persönliches Kitzbüheler Sommermärchen.“ 2024 wird das Turnier von 20. bis 28. Juli in der Woche vor den Olympischen Spielen stattfinden. Armin Hoyer



Bild: Beim Team des Generali Open Kitzbühel war die Freude über die erfolgreiche Woche groß. Turnierdirektor Alex Antonitsch wagte zum Abschluss sogar einen Sprung in den Pool des Champions Clubs. Foto: Mia Knoll