Ein besonderer Abend des Dankes

Unter dem Motto „Ehre, wem Ehre gebührt“ stand der Neujahrsempfang der Gemeinde St. Johann. Im Mittelpunkt des Abends standen engagierte Bürger.



St. Johann | Einen solchen Abend hat es in der Marktgemeinde schon lange nicht mehr gegeben – kürzlich luden die Verantwortlichen der Gemeinde zu einem ganz besonderen Neujahrsempfang. Wie Bürgermeister Stefan Seiwald erklärte, wollte die Gemeinde jenen danken, die sich in der Gesellschaft engagieren – ob als Obmann eines Vereins oder als Chef einer Weggemeinschaft. Die Devise des Abends lautete „Ehre, wem Ehre gebührt“. Daher waren auch die jeweiligen Partner eingeladen. In seiner Rede informierte der Marktchef über anstehende Projekte. Unter den Gästen waren nicht nur St. Johanner, u.a. waren einige Nachbarbürgermeister und die Leitung des Bezirksspitals zu Gast.



Im Zentrum des Abends standen jene St. Johanner, die sich seit Jahrzehnten engagieren. Sie wurden von Seiwald sowie den Vizebürgermeistern Hubert Almberger und Peter Wallner vor den Vorhang geholt.

Den Ehrenring erhielten Christine Bernhofer (langjährige SPÖ-Gemeinderätin) und Alois Foidl (langjähriger VP-Gemeinderat). Mit dem Goldenen Ehrenzeichen wurden Maria Trenker (Sozialwesen); Elisabeth Morth (Bildung); Christine Hauser (Sozialwesen); Georg Woertz (Sozialwesen); Johann Grander (Politik) und Simon Aschaber (Politik) ausgezeichnet. Das Kulturehrenzeichen erhielten Josef Dessl (Kameradschaftsbund) und Walter Huter (Sängerrunde) und das Sportehrenzeichen Josef Ritter. Entschuldigt war Alt-Dekan Johann Trausnitz – die Ehrenbürgerschaft wird ihm zu einem späteren Zeitpunkt verliehen. M. Klausner

Bild: Bürgermeister Stefan Seiwald (links) mit seinen Stellvertretern Peter Wallner (hintere Reihe zweiter von links) und Hubert Almberger (Vordere Reihe, 1.v.r.) sowie LA Peter Seiwald (ganz rechts) mit den Geehrten. Foto Klausner