Ein Wortakrobat, der fasziniert

Der Literaturverein Lesewelt St. Johann präsentierte in Kooperation mit der Musik Kultur St. Johann den für den Österreichischen Buchpreis 2023 nominierten Schriftsteller Bodo Hell mit „begabte Bäume“, musikalisch umrahmt von Clementine Gasser. Zudem gab es eine kurze visuelle Lesung mit Irmtraud Hubatschek.



St. Johann | Ein Dickicht aus Gedankensprüngen, Beobachtungen gepaart mit enzyklopädischem Baumwissen erlebten die Besucher am Dienstag, 26. September, bei der Lesung von Bodo Hell. Er nahm die Besucher mit auf Streifzüge durch Österreichs Vergangenheit und Gegenwart. Im Wechselspiel mit dem eindringlichen Cello-Spiel von Clementine Gasser sorgten die Textpassagen aus „begabte Bäume“ für viele emotionale Momente in der Alten Gerberei. Der für den Österreichischen Buchpreis 2023 nominierte Autor war bereits vor mehr als 20 Jahren einmal in St. Johann zu Gast. Das Wiedersehen in der Marktgemeinde genoss er sichtlich und wurde mit viel Applaus belohnt.



Den krönenden Abschluss eines unvergesslichen Kulturabends bildete eine visuelle Lesung mit Irmtraud Hubatschek aus dem Buch „Almzeit“ mit ausgewählten Schwarz-Weiß-Fotografien ihrer berühmten Mutter Erika Hubatschek.



Die Bilder sind in Verbindung mit kurzen Texten aus den 40er und 50er Jahren, die unter anderem auch im Bezirk Kitzbühel aufgenommen wurden, ein Zeitzeugnis, das die damalige Lebens- und Arbeitsweise eindrucksvoll wieder aufleben lässt.



Robert Menasse als nächster Autor zu Gast

Der Literaturverein Lesewelt St. Johann präsentiert am Dienstag, 10. Oktober, den Schriftsteller Robert Menasse mit „Die Erweiterung“. Als Moderator fungiert Klaus Zeyringer.

Beginn ist um 19.30 Uhr in der Alten Gerberei in St. Johann. Kartenreservierung: info@

literaturverein.at

Bild: Autor Bodo Hell und Musikerin Clementine Gasser. Foto: Literaturverein St. Johann