Ein Wechsel an der Vereinsspitze

Obmann Franz Eberharter und Kapellmeister Roman Rosenauer ließen bei der Jahreshauptversammlung das vergangene Vereinsjahr Revue passieren.



Kirchdorf | Zwei ausverkaufte Frühjahrskonzerte, die erfolgreiche Teilnahme am Bezirkswertungsspiel, bei dem die Kapelle in der Wertungsstufe B die Goldmedaille erspielte und das stimmungsvolle Kirchenkonzert Ende Oktober waren die Highlights, auf die zurückgeblickt wurde.



Schriftführerin Anna Herrnegger verwies auf über 70 Ausrückungen, Proben und Konzerte und würdigte die fleißigsten Musikanten. Von den Jugendreferenten Sarah Sinnesberger und Lorenz Widmann konnten fünf Leistungsabzeichen in Bronze, Silber und Gold überreicht werden. Katharina Keiler, Roman Rosenauer und Hannes Wieser wurden für zehn Jahre Mitgliedschaft geehrt. Helga Haitzmann, Astrid Walzl, Sepp Salvenmoser und Mathias Maier erhielten die Ehrung für dreißig sowie Christian Nothdurfter und Gerhard Dörflinger für 35 Jahre Mitgliedschaft. Schließlich wurden die Ergebnisse der Neuwahlen verkündet. Kapellmeister und Stellvertreter tauschen fortan ihre Aufgaben. Somit steht die Kapelle nun wieder unter der musikalischen Leitung von Roman Salvenmoser.

Bild: Kapellmeister Roman Rosenauer erhielt zum Abschied Geschenke. Foto: BMK