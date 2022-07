Ein Tennistag mit vielen Eindrücken

Im Rahmen der Generali Open 2022 und in Kooperation mit dem Kitzbüheler Tennisclub verloste der Kitzbüheler Anzeiger heuer wieder exklusive Tennis-Pakete für zehn Anzeiger-Leser. Am Montag trafen sich die Gewinner zum „Anzeiger-Tennistag“.



Kitzbühel | 8.30 Uhr war Treffpunkt zum kurzen „get together“ in den neuen Anzeiger Büros am Achenweg. Um 9.15 Uhr standen pünktlich die VIP-Shuttles vor der Tür und chauffierten die Anzeiger Tennisfans ins Tennis-Areal.

Anzeiger Leser immer ganz nah dran

Dort angekommen, führte Elke durchs Gelände und am Dach des Clubhauses wurde dann die Gruppe von Turnierdirektor Alex Antonitsch begrüßt und mit Bellini auf eine erfolgreiche Turnierwoche angestoßen.

Dann ging es ab auf den Center Court zum ersten Spiel des Tages. Bei Traumwetter und sehr heißen Temperaturen verlief das Auftaktspiel schon sehr spannend und die Anzeiger-Leser konnten auf den eigens für sie reservierten Sitzplätzen spannende Ballwechsel mitverfolgen.



Im Catering-Zelt der Metzgerei Huber stärkte man sich mit feinen Leckerbissen und Getränken, bevor es wieder auf die Tribünen ging. Schließlich waren noch nie so viele Österreicher am ersten Tag im Einsatz, wie Alex Antonitsch bei der Begrüßung feststellte.

„Vielen Dank für den netten Tag, es war spannend, dabei gewesen zu sein,“ so das Fazit der zehn Gewinner. Bilder: Anzeiger-Leser bei Generali open 2022 #gamsnahdran.