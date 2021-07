Ein Tennistag mit vielen Eindrücken

Im Rahmen der Generali Open 2021 verloste der Kitzbüheler Anzeiger heuer wieder exklusive Tennis-Pakete für zehn Anzeiger Leser. Am Montag trafen sich die Gewinner zum „Anzeiger-Tennistag“.



Kitzbühel | Ausgerüstet mit Anzeiger-Regenschirm und Sonnenbrille machte sich die Gruppe auf den Weg zum neuen Clubhaus des Kitzbüheler Tennisclubs. Pünktlich um 9.30 Uhr begrüßten dort Turnierdirektor Alex Antonitsch und Anzeiger GF Peter Höbarth die glücklichen Gewinner des „Anzeiger Tennistages“. Auf der exklusiven Dachterrasse des neu errichteten Hauses wurde mit Prosecco auf einen erlebni:reichen Tag angestoßen, bevor Elke die Gruppe durch das Gelände führte und Interessantes über das Turnier erzählte.

Nach einem Café und Turnierkeksen wurde es aber ernst.

Anzeiger Leser immer nah dran

Der spanische Nadal-Schützling Jaume Munar läutete um 11 Uhr am Center Court die Hauptfeld-Partien der 77. Auflage des Generali Open Kitzbühel gegen den Qualifikanten Jozef Kovalik (SVK) ein, gefolgt von einem interessanten Duell des jungen Schweden Mikael Ymer gegen Sandplatz-Ikone Pablo Cuevas (URU). Die Anzeiger-Leser konnten an diesem ersten Spieltag des Hauptfeldes auf den eigens für sie reservierten Sitzplätzen spannende Ballwechsel hautnah mitverfolgen.



Zwischendurch traf man sich zu einem gemeinsamen Mittagessen im Catering Zelt von der Metzgerei Huber, bevor es gestärkt und mit Getränken vom Kitzbüheler Tennisclub wieder zurück auf die Tribünen ging.

„Vielen Dank für den netten Tag, es war spannend dabei gewesen zu sein,“ so das Fazit der zehn Gewinner. „Mein Sohn und ich finden es so toll hier. Es hat uns so sehr gefallen, dass wir morgen gleich nochmals kommen werden“, sagte eine weitere Anzeiger-Leserin.

Bilder: Kitzbüheler Anzeiger GF Peter Höbarth (2.v.r.), Programm-Koordinatorin Elke Briegel (1.v.l.) und Turnierdirektor Alexander Antonitsch (4.v.l.) begrüßten die Gewinner des Anzeiger-Tennis-Gewinnspieles 2021 am Dach des neuen Clubhauses.

Noch bei trübem Wetter führte Elke die Gruppe über das Turniergelände und lieferte interessante Einblicke rund um das Tennisturnier.

Die Anzeiger-Leser trafen sich zum gemeinsamen Mitagessen im Zelt.

Pünktlich zum ersten Aufschlag um 11 Uhr war der Himmel wolkenlos. Auf den reservierten Plätzen waren die Anzeiger-Leser immer nah dran an den Spielen. Fotos: Kitzbüheler Anzeiger