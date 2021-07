Ein Sommer voller Lebensfreude - pura vida Kitzbühel

„Ein Gefühl, das jeder von uns kennt: Pure Lebensfreude, die einfach ansteckt. Wir interpretieren die Kitzbühel Sommernächte neu und setzen den Fokus auf das Schöne im Leben. Besondere Abende, die Raum für Kreativität, Kultur und Kulinarik schaffen. Denn wir lieben das Leben und wollen es gemeinsam mit euch feiern.“



Kitzbühel | Ein Sommer voller Lebensfreude. Kitzbühel startete am Donnerstag, den 08. Juli in Zusammenarbeit mit der „next generation“ und gemeinsam mit allen teilnehmenden Partnern in die neuen Kitzbüheler Sommernächte unter dem Namen PURA VIDA Kitzbühel.

Auch an den nächsten Donnerstag-Abenden steht Lebensfreude pur am Programm, immer von 16 bis 22 Uhr in der Kitzbüheler Innenstadt. Zuerst entspannen Sie um 17:30 Uhr beim Yoga im Stadtpark, bevor Sie mit einem PURA VIDA Sommerdrink und kulinarischen Köstlichkeiten den musikalischen Klängen lauschen. Bei den teilnehmenden Geschäften genießen Sie die längeren Öffnungs-zeiten und Spezialangebote. PURAVIDA.KITZBUEHEL.COM

HIGHLIGHTS

:: ab 16:00 Uhr Kinderprogramm :: 17:30 Uhr Yoga im Park

:: ab 18:00 Uhr Musikprogramm



DONNERSTAG | 22.07.

:: LaRossa‘s :: Kulinarisches Leitprodukt: Speck



DONNERSTAG | 29.07. :: DJ Bill Sathrum

DONNERSTAG | 05.08. :: Mobile Music Club mit Anna Buchegger

DONNERSTAG | 12.08. :: DJ Alde Walfons

DONNERSTAG | 19.08. :: Joe Traxler

DONNERSTAG | 26.08. :: 7YFN ( 7 Years from now )