Ein Musikantenjahr im Rückblick

Nach alter Tradition verlas Chronistin Julia Perterer die musikalischen und organisatorischen Verpflichtungen der Knappenmusikkapelle Fieberbrunn im abgelaufenen Vereinsjahr.



Fieberbrunn| Auf die drei erfolgreichen Hauptveranstaltungen – die Christbaumversteigerung, die Frühjahrskonzerte und den Tag der Blasmusik – ging Perterer in ihrem Bericht näher ein. Kapellmeister Michael Roner dankte für den vorbildlichen Probeneinsatz.



Obmann Martin Waltl informierte die Mitglieder über die Pläne, das Probelokal der Musikkapelle in den Räumlichkeiten des alten Feuerwehrhauses unterzubringen: „Mit der Übersiedelung ins Dorf würden dann auch die Platzkonzerte auf der angedachten fixen Bühne am Dorfplatz stattfinden“, so Waltl. Bürgermeister Walter Astner bestätigte die Überlegungen, ohne aber einen genauen Zeitplan für die Umsetzung zu nennen.



Ehrungen und Auszeichnungen

Barbara Taferner wurde für 15 Jahre geehrt sowie Stefanie Hasenauer und Hannes Hasenauer für 20 Jahre. Leistungsabzeichen in Bronze wurden an Anita Bartak, Marie Höck, Simon Steinacher und Paul Wieser überreicht.

Neueintritte gibt es mit Leonie Millinger, Martina Rieder (Marketenderinnen), Marie Höck, Hannah Laggner, Vita Sobocan, Simon Steinacher und Anna-Lena Würtl. Ausgeschieden sind Steffi Schwaiger und Reinhard Staudinger. Roswitha Wörgötter

Bild: Die Jugendreferenten Christina Wörter, Martina Foidl und Stefanie Hasenauer überreichten die Leistungsabzeichen an Alyssa Bartak, Paul Wieser, Simon Steinacher und Marie Höck (von links). Foto: Wörgötter