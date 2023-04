Ein Jahr Kultur Café in Kitzbühel

Das Kultur Café Kitzbühel feiert mit einem Veranstaltungsreigen seinen ersten Geburtstag.



Kitzbühel | Das KC750-Programm bietet von der Kaffeehauskultur am Tag bis zur Barkultur am Abend und Veranstaltungen am Wochenende ein breites Spektrum. Das Konzept der Stadt Kitzbühel ist bereits im ersten Jahr voll aufgegangen und wird von Jugendlichen und junggebliebenen Gästen gleichermaßen angenommen. Der Schwerpunkt liegt bei der regionalen Jugend- und Künstler-Förderung. So fanden im ersten Jahr bereits mehr als 70 Veranstaltungen statt. Konzerte, Poetry-Slams, Workshops, Ausstellungen, Karaoke-Abende, DJ-Lines, Spiele-Abende, diverse Tauschbörsen, Jugendinfo und andere Projekte zu verschiedensten Themen wurden bereits umgesetzt.

Der erste Geburtstag des Kitzbüheler Kultur Cafés wird mit der Band gefeiert, die es im April 2022 auch eröffnet hat.

Zum ersten Geburtstag wird gefeiert

Die Kitzbüheler Local Heroes „Lucky Heights“ kommen am Samstag, 15. April, mit Support von der Australischen Band „Mixed Up Everything“– vier talentierten Brüden aus Melbourne – in ihr Stammlokal. Das Programm:

Samstag, 15. April: „Lucky Heights“ & „Mixed Up Everything“.

Freitag, 21. April: „The NoMans-Band“.

Freitag, 28. April: „Overaged“.

Beginn jeweils 19 Uhr, Eintritt frei. Öffnungszeiten: Mittwoch bis Sonntag, von 10 Uhr bis 24 Uhr. Infos: www.kc750.kitzbuehel.at.

Bild: „Lucky Heights“ kommen am 15. April in das KC750 Kultur Café. Foto: Roberts