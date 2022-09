Ein Friedensengel für St. Johann

Im Rahmen einer Festmesse wurde am vergangenen Sonntag der neue St. Johanner Engel gesegnet. Direkt unterhalb der Mittelstation haben Maximilian Hüttner, Stefan Neumayr und Hans Foidl ein deutliches Zeichen für den Frieden gesetzt.



St. Johann | Der Platz ist ein ganz besonderer, unterhalb der Mittelstation, direkt am Bergesee, blickt jetzt ein Engel auf die Wanderer und Radler hinab. Dank der Initiative von Bestatter Maximilian Hüttner und Steinmetz Stefan Neumayr sowie mit Hilfe von Grundeigentümer Hans Foidl haben die St. Johanner jetzt ihren eigenen Friedensengel.

Die Skulptur hatte ursprünglich Steinmetz Stefan Neumayr auf der Messe in Nürnberg entdeckt und gekauft. Auf der Suche nach einem besonderen Platz wurden Hüttner und Neumayr dann bei Hans Foidl unterhalb der Mittelstation fündig. Neumayr errichtete ein Steinstele, auf dem der Engel nun thront. Außerdem wurden Sitzgelegenheiten errichtet.



Am vergangenen Sonntag fand im Rahmen einer Bergmesse die feierliche Segnung der überlebensgroßen Statue statt. Kooperator Rupert Santner segnete den Engel. Die St. Johanner Schützenkompanie war ebenso aufmarschiert, wie Abordnungen weiterer St. Johanner Vereine. Doch auch viele St. Johanner ließen sich vom regnerischen Wetter nicht abhalten und feierten mit. Für das leibliche Wohl sorgte die St. Johanner Hilfsgemeinschaft.

Begeistert von der Initiatve des St. Johanner Trios zeigte sich auch Bürgermeister Stefan Seiwald. mak

Bilder: Kooperator Rupert Santner segnete den Friedensengel im Rahmen eines festlichen Gottesdienstes. Die Schützenkompanie St. Johann war ebenso mit dabei wie zahlreiche Gäste. Foto: Klausner 2) Freuen sich über „ihren“ Engel: Grundbesitzer Hans Foidl mit den beiden Initiatoren Maximilian Hüttner und Stefan Neumayr (v.l.) Foto: Privat