Ein Bike-Angebot für alle am Berg

Der Spatenstich auf der Ehrenbachhöhe, Bereich Sonnenrast, markiert den Auftakt in eine neue Bike-Ära im Skigebiet Kitzbühel-Kirchberg. Es entsteht ein familientaugliches Angebot am Berg.



Kitzbühel, Kirchberg | Die bestehenden Bike Trails sind bekannt wie beliebt, aber vor allem den Fortgeschrittenen vorbehalten. Mit der Schaffung der Sonnenrast Trails und des Familien-Bikeparks leitet die ARGE Bike erste Schritte zur Entwicklung eines neuen Angebotes ein. Vergangene Woche starteten die Bauarbeiten im Bereich der Sonnenrast (Ehrenbachhöhe/Hahnenkamm) für den Ausbau von leichten und mittelschweren Flow- und Singletrails sowie für ein Übungsgelände für Familien und Einsteiger in der Streiteck-Mulde.



Dafür bündeln im Verein ARGE Bike die Bergbahn Kitzbühel, Kitzbühel Tourismus sowie der Tourismusverband Kitzbüheler Alpen-Brixental die Ressourcen und investieren rund 1,2 Millionen Euro in die Erweiterung der Kitz Bike Trails, Touren und Infrastruktur.



Die Sonnenrast Sesselbahn wird für den Transport von Bikes um- und aufgerüstet, die Kosten dafür nimmt die Bergbahn Kitzbühel zusätzlich in die Hand. „Es wird ein Angebot für alle Biker geschaffen“, freuen sich ARGE-Obmann Christian Wörister und sein Stellvertreter Ludwig Götzendorfer.



Wanderer profitieren ebenfalls: Sie können – jetzt neu – die Sonnenrast Sesselbahn am Rückweg vom Pengelstein als Aufstiegshilfe nutzen.



Der Ausbau der KitzBike Trails geschieht unter der Prämisse von Nachhaltigkeit und Harmonie am Berg aller Beteiligten sowie unter dem gemeinsamen Markendach „Green Mountains“. Darin eingebunden waren auch die Vertreter der Gemeinden, der Jagd, der Land- und Forstwirtschaft sowie die Grundeigentümer und die Tiroler Umweltanwaltschaft. Die ökologische Bauaufsicht ist durch Expertin Irmgard Silberberger gegeben.



Die Sonnenrast Trails sind die ersten Schritte zur Entwicklung eines neuen und regulierenden Angebotes, sie tragen zur Entflechtung von Wanderern und Radfahrern sowie zur Verkehrsentlastung der Güterwege bei.



Bergbahn-Vorstand Anton Bodner hob nicht nur die Nachhaltigkeit des Bauvorhabens hervor, sondern auch die enge Kooperation aller Beteiligten über die Ortsgrenzen hinweg. „Wenn man zusammenarbeitet, lassen sich viele Projekte leichter umsetzen.“ Seine Freude über das gemeinsame Projekt zeigt sich in dem Versprechen des Bergbahnchefs, zur Eröffnung am 22. Juli „natürlich mit dem Radl“ zu kommen. A. Fusser

Bild: Der Spatenstich markiert den Baubeginn: Die Mitglieder und Partner der ARGE Bike freuen sich über das neue Bike-Angebot im Skigebiet. Die Sonnenrast Trails verlaufen entlang der Kitzbüheler und Kirchberger Gemeindegrenzen, der Bikepark entsteht in der Streiteck-Mulde. Foto: Fusser