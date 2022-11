Ein Abend voller Überraschungen

Ein unterhaltsames Programm mit großartigen Solisten und Gastmusikern sorgten im Kulturhaus Hochfilzen für einen stimmungsvollen und würdigen Abschluss des Musikjahres.



Hochfilzen | Als Vize-Obfrau übernahm Anita Lackner die Begrüßung an Stelle der erkrankten Obfrau Caroline Wieser, die ihr Amt am Sonntag zur Verfügung stellte. Anita Lackner wurde von der Vollversammlung in weiterer Folge zur neuen Obfrau gewählt.

Musikalisch hatte das von Kapellmeister Alois Brüggl zusammengestellte und dirigierte Programm viel Abwechslung und hochkarätige Blasmusik zu bieten. Auf ein Eröffnungsstück des Trios „Lisi und die starken Männer“ folgte die „Olympic Fanfare and Theme“. Die Offenbach-Ouvertüre „Die beiden Savojarden“ begeisterte ebenso wie die Rhapsody für Band „Novena“ von James Swearingen.



Mehr als gelungene Auftritte hatten im Laufe des Konzertabends die Solisten Hannes Arnold (Gastmusiker), der studierte Orchestermusiker brillierte mit „Rondo für Horn“ von W. A. Mozart. Seinen zweiten Solo-Auftritt absolvierte der Hornist mit Lukas Remmelhofer am Sopran-Saxophon und „Schindlers Liste“ von John Williams. Ein weiteres Solostück war die Ballade „You are the Reason“ mit den stimmgewaltigen Sängerinnen Linda Haßlwanter und Sina Bodingbauer. Das Cäcilienkonzert moderierte in bewährter Weise Andrea Mitterer, die Marschversteigerung Gerhard Gfäller.Die Musikkapelle Hochfilzen dankte für die Unterstützung des Konzertabends.

Ehrungen und Leistungsabzeichen

Für 10 Jahre geehrt wurden Stefanie Hoffmann, Bernhard Lackner und Lisa-Marie Mayrl. Elisabeth Koch für 20 aktive Jahre und nochmals auf die Bühne gebeten wurden die Geehrten beim Bezirksmusikfest in Erpfendorf - Richard Mayrl (Verdienstmedaille in Silber für 25 Jahre) und Anita Lackner (Grünes Verdienstabzeichen).

Überreicht wurden auch die mit sehr gutem Erfolg absolvierten Leistungsabzeichen an die Jungmusiker Florian Hain (Bronze) und Sarah Danzl (Silber). Roswitha Wörgötter

Bild: 1) Bürgermeister Konrad Walk, Kapellmeister Alois Brüggl und Vize-Bezirksobmann Stefan Rieser mit den Geehrten Richard Mayrl und Anita Lackner (Mitte)

2) Gast-Solist Hannes Arnold brillierte mit der Musikkapelle Hochfilzen unter der Leitung von Kapellmeister Alois Brüggl. Fotos: Wörgötter