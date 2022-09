Ein Abend voller Erinnerungen

Anlässlich des Kitzbüheler Filmfestivals 2022 fand vergangenen Donnerstag der Kitzbüheler Anzeiger Filmabend unter dem Motto „Mythos Kitzbühel. Das Wunderteam“ mit Skilegenden von damals statt.



Kitzbühel | Persönlich waren sie ins Kino gekommen, Ernst Hinterseer und Hias Leitner, und lächelten wissend, als Michael Huber, Präsident des Ski Clubs, die eine oder andere Anekdote aus früheren Zeiten zum Besten gab. „Lausbuam san’s gwesen alle miteinand,“ meinte dieser augenzwinkernd.

Eine Kooperation, um zu helfen

Anschließend an die Vorführung des umjubelten Films und hochgepriesenen Zeitdokuments gab es ein meet&greet mit Filmteam und Darstellern sowie den Legenden am Filmfestival-Stand. Diese Sonderveranstaltung ist Teil der nun schon 10-jährigen erfolgreichen Kooperation des Filmfestivals und des Kitzbüheler Anzeigers und war ein besonderes Schmankerl für skiaffine Cineasten, Nostalgiker und Fans. Der Erlös des Abends geht an die Lawinenhundestaffel der Bergrettung. est

Bild: Peter Höbarth (Kitzbüheler Anzeiger), Hias Leitner, Heinz Rieser, Ernst Hinterseer und Joschi Lamm (v.l.) Foto: Elisabeth Standl