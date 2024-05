Ein Abend mit viel Licht

Sehenswerte Ausstellung „Licht und Schatten“ im Kunstraum Hopfgarten mit Exponaten des Künstler-Ehepaares Adi und Kim Holzer. Die Vernissage vergangene Woche war gut besucht.



Hopfgarten | Zahlreiche Kunstliebhaber – einige reisten dafür sogar extra aus Deutschland oder Kärnten an – versammelten sich bei Peter Ainberger im Kunstraum Hopfgarten, um die neuen Werke von Adi Holzer und dessen Frau Kim zu sehen.



Auf der Vernissage beeindruckte das Ehepaar durch seine agile, charismatische und weltoffene Art. Mehrmals im Jahr reist es in Adis alte Heimat nach Österreich, mit Hopfgarten sind sie seit mehr als 20 Jahren freundschaftlich verbunden. 2001 gestaltete Adi Holzer die Aufbahrungskapelle im Ort.



In der aktuellen Ausstellung „Licht und Schatten“ sind großteils neue Werke zu sehen, die sich mit Adis Kindheitserlebnissen auf dem Stockerauer Jahrmarkt auseinandersetzen. Neu dabei sind auch Themen wie der Kirchenbrand von Hopfgarten.



Adi Holzer ist ein international renommierter Künstler, sein Schaffen umfasst Bilder und Glaskunst. Nach der Matura 1955 hatte er an der Akademie der Bildenden Künste in Wien, unter anderem bei Herbert Böckl, welchen Holzer als einen sehr charismatischen Lehrmeister beschreibt, studiert.



Seit der Heirat lebt das Paar in Dänemark. Kim arbeitete 35 Jahre lang als Kinderärztin, im Ruhestand wurde sie von ihrem Ehemann zur Kunst ermutigt. In Hopfgarten zeigt sie aufwendig gestaltete Glasteller. Der Erlös dafür kommt beeinträchtigten Kindern in Rumänien zugute.



Adi Holzer, der im Laufe seines Lebens viel reiste, konnte sich dabei stets auf den Rückhalt seiner Frau verlassen. In seinen Werken beschäftigt sich der Künstler mit der Frage „Was bedeutet Leben?“ Das Sakrale wird oft in den Mittelpunkt gestellt, so findet man in jedem seiner Bilder ein goldenes Dreieck, ein Zeichen für die Heilige Dreifaltigkeit.



Interessantes Detail: Holzer war es in Dänemark eine Zeitlang verboten, Innenräume von Kirchen zu gestalten. Dieses Verbot wurde 1994 vom Bischof von Dänemark aufgehoben.



Die Schau im Kunstraum Hopfgarten ist bis 1. Juni zu sehen. Öffnungszeiten: Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag, 10 bis 12 und 15 bis 18 Uhr sowie Mittwoch und Samstag, jeweils von 10 bis 12 Uhr. Weitere Infos bei Peter Ainberger, Tel. 0676/3724194 bzw. peter.ainberger@me.com. Patricia Wimmer



Bild: Das Ehepaar Holzer beeindruckt mit seinen aktuellen Arbeiten. Foto: Wimmer