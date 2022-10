Ehrung 210 Jahre Metzgerei Huber

Vertreter von 13 Unternehmen wurden von Wirtschaftslandesrat Anton Mattle im Congress Igls als Tiroler Traditionsbetrieb ausgezeichnet.



Igls | Mit der Ehrung „Tiroler Traditionsbetrieb“ werden Unternehmen ausgezeichnet, die ein rundes Betriebsjubiläum von mindestens 30 Jahren feiern. Die geehrten Firmen erhalten eine entsprechende Urkunde des Landes Tirol. Die Metzgerei Huber aus Kitzbühel war mit 210 Jahren der älteste ausgezeichnete Betrieb.

„Egal ob Klein-, Mittel- oder Großbetrieb – die Tiroler Traditionsbetriebe leisten Großartiges für die heimische Wirtschaft. Die 13 Unternehmen, die wir heute in feierlichem Rahmen vor den Vorhang holen, bieten Arbeitsplätze für viele Tirolerinnen und Tiroler und zeichnen sich durch ihre jahrzehntelange, erfolgreiche wirtschaftliche Tätigkeit aus“, betont LR Anton Mattle.

Metzgerei Huber im Jahr 1812 gegründet

Die Metzgerei Huber GmbH wurde im Jahr 1812 von Johann Huber in der Kitzbüheler Bichl-straße gegründet. In den letzten Jahrzehnten hat sich der Betrieb vom Kitzbüheler Stadtmetzger zu einer der größten Metzgereien im Bezirk Kitzbühel entwickelt und besteht heute aus dem Produktionsgebäude in Oberndorf, drei Filialen in Kitzbühel und Kirchberg sowie einem Catering.



Josef Huber senior hat den Betrieb 1979 gemeinsam mit seiner Frau Anni von seinen Eltern übernommen. Ende der 1990er Jahre stellte er den ersten Außendienstmitarbeiter ein, heute beliefert die Metzgerei Huber mehr als 400 Stammkunden in der heimischen Gastronomie sowie den deutschen und österreichischen Lebensmitteleinzelhandel. Aktuell arbeiten rund 60 Mitarbeiter in der Metzgerei, den Filialen sowie dem Catering. Mit Josef Huber junior übernahm die siebte Generation an Metzgermeistern den Familienbetrieb. KA/ahoy

Bild: LR Anton Mattle mit Josef Huber junior und Josef Huber senior von der ausgezeichneten Metzgerei Huber. Foto: Land Tirol/DieFotografen