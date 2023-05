Ehrenzeichen für junge Turnerinnen

Im Verein sind Männer gleichberechtigt, aber bemerkenswert ist, dass Auszeichnungen auf Grund besonderer Dauereinsätze diesmal ausschließlich an Mitarbeiterinnen vergeben wurden.



Kitzbühel | Wenn eines Beweises bedurft hätte, dass Frauen in Vereinen Führungsarbeit leisten, dann hätte ihn die Generalversammlung des Turnvereins Kitzbühel 1869 erbracht.

Obfrau Nora Nessizius konnte im Auftrag des Turnrats, dem als Minderheit Männer angehören, Vereinsabzeichen übergeben. Ungewöhnlich ist, dass die erste Stufe bereits an sehr junge Mitarbeiterinnen verliehen wurde. Zoe Gräßle, Leistungsturnerin und Vorturnerin, erhielt das Ehrenzeichen in Bronze. Das Vereinsabzeichen in Silber wurde Karin Schroll, Leiterin der Seniorinnen, Maria Freudenthaler, die u.a. die Glückwunschkarten für den mitgliederstarken Verein gestaltet, und Leistungsturnerin und Vorturnerin Maya Gräßle verliehen.



Die höchste Stufe des Vereins­abzeichens tragen nun Senta Hölzl, die Leiterin von LineDance und Jutta Reichel, die seit vielen Jahren u.a. als Stellvertreterin des Langzeit-Kassiers tätig ist. Die Generalversammlung dankte den verdienten Mitgliedern mit besonderem Applaus. H.W.

Bild: Trägerinnen von Vereinsehrenzeichen des TV Kitzbühel, von links: Zoe und Maya Gräßle, Maria Freudenthaler, Karin Schroll, Senta Hölzl und Jutta Reichel mit Obfrau Nora Nessizius (3. von links). Foto: Werner Nessizius