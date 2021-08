Ehrenpreis für Felix Mitterer

Der Tiroler Theater-, Hörspiel- und Drehbuchautor Felix Mitterer wird in diesem Jahr mit dem Ehrenpreis des Filmfestival Kitzbühel ausgezeichnet. Mitterer ist nach Joseph Vilsmaier, Marie Bäumer, Helmut Berger und Veronica Ferres der bisher fünfte Preisträger.



Kitzbühel | „Wir haben Felix Mitterer bereits 2015 eine Retrospektive gewidmet. Damals gab es den Ehrenpreis noch nicht, aber es war uns immer schon ein Anliegen, auch heimische Größen aus Film und Fernsehen auszuzeichnen“, betont FFKB-Geschäftsführer Michael Reisch. Das Hauptaugenmerk von Mitterers großem Lebenswerk gilt nicht vordergründig dem Film, nichtsdestotrotz wurden seine filmischen Arbeiten stets zu großen Publikumserfolgen, seine Drehbücher über Tiroler Themen strahlten weit in den deutschsprachigen Raum. Von den TV-Mehrteilern „Verkaufte Heimat“, der legendären „Piefke Saga“, den Xaver Schwarzenberg-Filmen „Krambambuli“ und „Andreas Hofer“ - die auch beim FFKB gezeigt werden - bis zu den zahlreichen Tatort-Drehbüchern.



Und natürlich nicht zu vergessen: Felix Mitterer ist in Kitzbühel aufgewachsen, umso mehr freut es das gesamte Team des FFKB, ihn in diesem Jahr mit dem Ehrenpreis zu würdigen.

„Mit Felix Mitterer verbindet mich eine lange Freundschaft, die aus unserer Zusammenarbeit entstanden ist. Ich bewundere, mit welch großartiger Sicherheit er Personen und Geschichten entwickelt, deren Schicksale uns mitnehmen und berühren,“ ergänzt Michael von Wolkenstein,

Obmann des Vereins der Freunde des FFKB.

Die Vergabe des Ehrenpreises findet am Samstag, 28. August im K3 statt.

Bild: Felix Mitterer, FFKB-Ehrenpreisträger 2021. Foto: Haymon Verlag/Fotowerk Aichner