Ehrenamt stand im Mittelpunkt

„Helfen macht glücklich“ – unter diesem Motto stand die heurige Freiwilligenwoche in Tirol. Die Verantwortlichen der Freiwilligenzentren Pillerseetal-Leukental und Kitzbüheler Alpen freuten sich über das große Interesse.



Hopfgarten, Hochfilzen | Schon seit einigen Jahren findet regelmäßig die Freiwilligenwoche statt – sie ist eine Initiative der Freiwilligenpartnerschaft Tirol.



In der vergangenen Woche gingen daher im Bezirk Kitzbühel zahlreiche Veranstaltungen in Szene, bei denen das Ehrenamt im Mittelpunkt stand. Tirolweit waren es insgesamt 140 Veranstaltungen, die von den elf Freiwilligenzentren erfolgreich durchgeführt wurden. Im Bezirk Kitzbühel gibt es zwei – zum einen das FWZ Kitzbüheler Alpen mit Sitz in Hopfgarten, zu dem einige Gemeinden aus Kitzbühel, aber auch aus Kufstein gehören. Geleitet wird dieses von Michaela Kasper-Furtner. Das FWZ Pillerseetal-Leukental zum anderen wird von der St. Johannerin Melanie Hutter geleitet. In den vergangenen Wochen hatten die zwei Frauen ein umfangreiches Programm zusammengestellt.



Heuer stand die Woche unter dem Motto „Helfen macht glücklich“. Das Programm umfasste unterschiedliche Formate für alle Altersgruppen wie Workshops, Seminare, Mitmachaktionen und Vorträge. Auch thematisch war alles dabei – Projekte mit Senioren, mit Menschen mit Behinderungen oder auch mit Flüchtlingen. Jung und Alt waren willkommen. Melanie Hutter hatte im Vorfeld viele Institutionen kontaktiert, wie sie erzählt. So lud sie etwa zu zwei Vernetzungstreffen zum Thema „Sozial“ ein.„Heuer haben wir uns mit Themen wie dem tirolweiten Hitzeschutzplan befasst“, schildert Hutter. Auch die „neuen Wohn- und Betreuungsformen der Lebenshilfe“ wurden besprochen.



Von der Bastelaktion bis hin zum Hospizjubiläum

Erfolgreich war der Tag der offenen Tür in der St. Johanner Mediathek. Montessorischüler engagierten sich bei einer Lebensmittel-Sammelaktion für den Sozialmarkt „Carla“. Eine Bastelaktion mit behinderten Menschen für den Ball der Begegnung war eine weitere Veranstaltung. Einen Einblick in die ehrenamtliche Hospizbegleitung gab es im Rahmen des Jubiläums „20 Jahre Hospizteam Kitzbühel“.



Bei der Freiwilligenparty in der Homebase waren Melanie Hutter und Michaela Kasper-Furtner natürlich mit dabei und trafen dort Gleichgesinnte.



Die Leiterin des FWZ in Hopfgarten lockte im Rahmen der „Living Library – beurteile ein Buch nie nach seinem Cover“ zahlreiche Besucher in die Wörgler Bücherei. Mit dabei unter anderem Schüler der LEA Produktionsschule sowie der Fachschule für wirtschaftliche Berufe. Zu Gast war auch LR Eva Pawlata. Das Thema „Biodiversität“ stand bei einem Vernetzungstreffen im Zentrum. Veranstaltungen zum Thema Gartenpflege oder die Vogelstimmenexkursion begeisterten ebenfalls. M. Klausner

Bild: Organisatorin Michaela Kasper-Furtner (ganz rechts außen) sowie LR Eva

Pawlata (vorne 3.v.l.) mit Gästen bei der „Living Library“. Foto: FWZ Kitzbüheler Alpen