Ehepaar präsentiert Kunstwerke

Der Kunstraum Hopfgarten lädt zur Eröffnung der Ausstellung „Licht und Schatten“, bei der neue Arbeiten von Adi Holzer und Kim Holzer präsentiert werden.



Hopfgarten | Die Eröffnung findet – im Beisein der beiden Künstler – am Donnerstag, 25. April, um 19 Uhr statt und verspricht ein inspirierendes Erlebnis für Kunstliebhaber und Interessierte gleichermaßen.



Adi Holzer, ein renommierter international agierender Künstler mit einem eindrucksvollen künstlerischen Œuvre wird in der Präsentation mit dem Titel „ Licht und Schatten“ seine neuesten Werke zeigen. Darüber hinaus wird Kim Holzer, die Frau von Adi Holzer, ihre aktuellen Glasschmelzarbeiten präsentieren. Die Techniken, die Adi Holzer anwendet sind sehr vielseitig. So spannt sich der Bogen seiner Ausdrucksmöglichkeiten von der Malerei, den verschiedenen Radiertechniken mit über 1.000 Werksnummern, dem Siebdruck, der Lithografie, der Bronze, des Gobelins, der Glasmalerei bis hin zum Glasmosaik und zur Glasskulptur.



Am 25. April wird Bürgermeister Paul Sieberer um 19 Uhr eine Einführung in das Schaffen des Künstlerehepaars geben.



Die Ausstellung kann bis 1. Juni im Kunstraum Hopfgarten, Postangerweg 1, zu folgenden Öffnungszeiten besichtigt werden: Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag, 10 bis 12 Uhr und 15 bis 18 Uhr; Mittwoch und Samstag, 10 bis 12 Uhr.



Weitere Informationen erhalten Sie bei Peter Ainberger, unter Tel. 0676/3724194 oder

peter.ainberger@me.com