E-Bikesturz mit Verletzungsfolge in Westendorf

Westendorf | Am 1. September 2022 gegen 15:45 Uhr fuhren eine 49-Jährige deutsche Staatsangehörige und deren Ehegatte mit E-Mountainbikes auf einem Forstweg in Westendorf, Oberwindau, talwärts. Auf einer Seehöhe von ca. 1100 Meter verlor die Frau aus bislang unbekannter Ursache mit dem Mountainbike auf dem schottrigen Untergrund die Bodenhaftung und kam dadurch zu Sturz.

Dabei erlitt die Frau Verletzungen unbestimmten Grades. Der Ehegatte und ein am Unfallort anwesender Passant leisteten erste Hilfe und setzten den Alpinnotruf ab. Nach notärztlicher Versorgung an der Unfallstelle wurde die Verletzte mittels Notarzthubschraubers „C4“ in die Universitätsklinik nach Innsbruck gebracht.

