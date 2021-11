E-Bike-Diebstahl in Oberndorf

Oberndorf | Am 3. November 2021, zwischen 07:15 Uhr und 07:30 Uhr, stahl ein bisher unbekannter Täter in Oberndorf ein an einem Carport angekettetes E-Mountainbike der Marke KTM, wodurch ein Schaden im vierstelligen Eurobereich entstand.

PI St. Johann i.T. - Tel. 059133/7208