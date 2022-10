E-Bike-Diebstahl in Kitzbühel

Kitzbühel | In der Nacht auf den 4. Oktober stahl ein bisher unbekannter Täter aus der Garage eines Mehrparteienhauses in Kitzbühel ein E-Bike der Marke Kilimanjaro. Dadurch entstand ein Schaden in der Höhe eines vierstelligen Eurobetrages.

PI Kitzbühel - Tel. 059133/