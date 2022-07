E-Bike Diebstahl in Kitzbühel

Kitzbühel | Am 20. Juli 2022 in der Zeit zwischen 06:30 und 18:30 Uhr entwendeten unbekannte Täter ein versperrt abgestellte E-Bike im Bereich eines Wohnheimes in Kitzbühel. Dadurch entstand ein Schaden im unteren 4-stelligen Eurobereich.

PI Kitzbühel - Tel.: 059133 / 7200