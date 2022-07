E-Bike Diebstahl in Hochfilzen

Hochfilzen | Zwischen 29.6. und 1.7.2022 brachen unbekannte Täter das Fahrradschloss zweier E-Bikes auf, die in Hochfilzen, Am Rossberg vor einem Wohnhaus abgestellt waren. Bei den Rädern handelte es sich um zwei E- Bikes der marke Cube. Hinweise an die PI Fieberbrunn sind erbeten.

PI Fieberbrunn - Tel.Nummer: 059133/7202