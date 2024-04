Dort wo Babies sich wohl fühlen

Im Bezirkskrankenhaus St. Johann erblicken jährlich zwischen 650 und 750 Neugeborene das Licht der Welt. Wegen der familiären Atmosphäre und der individuellen und kompetenten Betreuung kommen viele Familien hierher zum Entbinden.



St. Johann | „Unsere Station hat eine ideale Größe – wir können alles bieten, aber es bleibt überschaubar und persönlich!“, blickt Primar Dr. Christian Deetjen positiv in die Zukunft, wenngleich auch in St. Johann letztes Jahr der allgemeine Geburtenrückgang zu spüren war. Allerdings schrieb man 2021 mit 760 Geburten ein Rekordjahr.



Dem allgemeinen Pflegekräftemangel trotzt das BKH erfolgreich und man schöpft personell derzeit aus dem Vollen. Pflegebereichsleitung Angelika Neubäck erklärt es mit der guten Stimmung, die im Team herrscht: „Das hören wir von unseren Patientinnen öfters, dass man bei uns die Harmonie einfach merkt.“ Auch die leitende Hebamme Sabrina Fernsebner ist stolz auf ihr Team. „Es ist schon eine schöne Bestätigung, wenn Hebammenstudentinnen hier ihr Praktikum absolvieren und es ihnen so gut gefällt, dass sie gleich nach dem Studium bei uns anfangen“. Gemeinsam mit dem Erfahrungsschatz der langjährigen Hebammen des Teams wird so eine perfekte Rundumbetreuung für Mütter und Neugeborene garantiert.



Neuerungen für mehr Qualität

Während der Coronajahre wurde die Renovierung der Sonderklassezimmer und der Besucherecken fertig gestellt. Generell werden die Mütter in St. Johann in Ein- oder Zweibettzimmern und nur selten in Dreibettzimmern untergebracht. Ab September soll es keine Dreibettzimmer mehr geben. Stillberatung und Rückbildungsgymnastik erfolgen nach individuellen Berürfnissen. Angenehm für werdende Mütter ist auch, dass inzwischen die Nackenfaltenmessung in St. Johann gemacht werden kann.