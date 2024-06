Digitalisierung im Mittelpunkt

Vernetzung fängt schon beim Frühstück an – in St. Johann ist das regelmäßige Unternehmerfrühstück ein großer Erfolg. Vergangene Woche fand es im „Le Bastian“ statt.



St. Johann | Seit Jahren frühstücken die lokalen Unternehmer in St. Johann immer wieder gemeinsam und tauschen sich in entspannter Atmosphäre aus. In der Vorwoche lud das Ortsmarketing bzw. das Wirtschaftsforum zum beliebten Unternehmerfrühstück. Diesmal in das „Le Bastian“ – das Café-Bistro im St. Johanner Zentrum hat erst seit einigen Monaten geöffnet und sich bereits zu einem beliebten Treffpunkt gemausert.



Die Geschäftsführerin des Ortsmarketings, Angelika Hronek, und der Obmann des Wirtschaftsforums, Patrick Unterberger, begrüßten zahlreiche Unternehmer.



Niederschwellige Beratung

Mit Thomas Gramann konnten die St. Johanner den Verantwortlichen des Digital-Lotsen-Programms der Standortagentur Tirol in St. Johann begrüßen. Er informierte die Unternehmer über das umfangreiche Projekt. 15 St. Johanner Betriebe haben die Möglichkeit, daran teil zu nehmen, wie er erklärte.



Auch wenn die Unternehmen großteils schon voll in der Digitalisierung angekommen sind, fehlen oft in kleineren Betrieben immer wieder Ressourcen und Expertisen, um bestmöglich von den Möglichkeiten der Digitalisierung zu profitieren.



Hier setzt das Digital-Lotsen-Programm der Standortagentur an. Kleinst- und Kleinbetrieben mit stationären Geschäftslokalen wird ein niederschwelliges Beratungsangebot zur Verfügung gestellt, um wichtige Digitalisierungsschritte umzusetzen. Dank finanzieller Unterstützung des Landes Tirol ist das Programm für die teilnehmenden Unternehmen übrigens kostenlos.



Hilfestellung bei E-Commerce

Die Beratung umfasst verschiedene Aspekte der Digitalisierung wie beispielsweise E-Commerce und Online-Marketing sowie Fragen zur Hard- und Software und zur IT- Sicherheit, wie Gramann ausführte. Weitere Informationen gibt es unter www.digital.tirol.Das Unternehmerfrühstück vergangene Woche war das erste im heurigen Jahr, weitere sollen folgen. Margret Klausner



Bild: Die Geschäftsführerin des Ortsmarketings, Angelika Hronek, Thomas Gramann sowie Wirtschaftsforumsobmann Patrick Unterberger (v.l.). Foto: Klausner