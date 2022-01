Diese Woche ist erst am Freitag ANZEIGERTAG!

• Zehn Mio. Euro will die Gemeinde St. Johann investieren

• Kitzbühel - „Club Take Five“ wurde zum Gesprächsthema

• Kirchberg - Probleme mit Skilehrer-Cluster

• Kelchsau - Der Babylift bleibt geschlossen

• Westendorf - Ein Großprojekt für die Kleinen

• Wirtschaftskammer - Ausbildungs-Offensive im Fokus

• Fieberbrunn - Schlager-Traum erfüllt sich in Tirol

• Aurach, Jochberg - Biber erobern neue Reviere

• „Jaggas‘n“-Fest auf neuen Füßen

• IdeenWerkstatt - Ideen von Jugendlichen sind gefragt

• Kitzbüheler Heimatblätter von Hans Wirtenberger

• Die Adler Kitzbühel - Umjubelter Derbysieg gegen Zell

• KSC - Langlauf Schnuppertraining stieß auf reges Interesse

.... sowie viele weitere Themen aus dem Bezirk in Sport, URBI Aktuell, Land & Leute, Aktuell, Gemeinden, Wirtschaft, Babyseite und Kultur ... viel Freude beim Lesen. #gamsnahdran