Diese Woche im Anzeiger!

Die Wolfssichtungen nehmen zu - In der Vorwoche streifte ein Wolf über den Hopfgartener Penningberg, am Wochenende wurde ein Tier am Astberg in Going gesehen. Angesichts des bevorstehenden Almsommers könnte sich die Lage zuspitzen, befürchtet Josef Fuchs, Bezirksobmann der Landwirtschaftskammer. - Mehr dazu im aktuellen Kitzbüheler Anzeiger.

Kitzbühel : Karina Toth neu im ORF

: Karina Toth neu im ORF Kössen : Informationen im Rahmen der Gemeindeversammlung

: Informationen im Rahmen der Gemeindeversammlung St. Johann : Entwicklung in der geburtshilflichen Anästhesie ist nur ein Ziel

: Entwicklung in der geburtshilflichen Anästhesie ist nur ein Ziel Oberndorf : Garten-Pionier traf auf Fitnessguru

: Garten-Pionier traf auf Fitnessguru Unser Lagerhaus : WHG-Geschäftsführer im Gespräch

: WHG-Geschäftsführer im Gespräch Opel Sparer : 60 Jahre groß gefeiert

: 60 Jahre groß gefeiert Job-Anzeiger : Nicht suchen, finden!

: Nicht suchen, finden! St. Johann : Die Volksbühne „frohlockte“ einen Abend lang

: Die Volksbühne „frohlockte“ einen Abend lang St. Ulrich: Wasserrettung zog Bilanz

