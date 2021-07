Diebstahl von Fahrrädern in Hopfgarten

Hopfgarten | Unbekannte Täter zwickten in der Zeit zwischen dem 25.7.2021, 20:30 Uhr und dem 26.7.2021, 07:10 Uhr an zwei verschiedenen Tatorten in Hopfgarten die Schlösser von insgesamt vier E-Bikes, die vor den jeweiligen Häusern versperrt abgestellt waren, auf und entwendeten diese anschließend.

Durch diese Taten entstand ein Gesamtschaden im oberen, vierstelligen Eurobereich.

PI Hopfgarten i. Brixental - Tel.: 059133 / 7203