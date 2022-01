Diebstahl in Kitzbühel

Kitzbühel | Am 13. Jänner 2022, zwischen 16:50 Uhr und 17:15 Uhr fiel einer 66-jährigen Deutschen in einem Supermarkt in Kitzbühel ihre Geldtasche zu Boden. Eine unbekannte Täter nahm die Geldtasche samt dem darin befindlichen vierstelligen Eurobetrag vorerst unbemerkt an sich und verließ das Geschäft.

PI Kitzbühel - Tel. 059133/7200