Diebstahl in Kirchberg

Kirchberg | In der Zeit vom 01.04. – 14.04.2022 stahlen bisher unbekannte Täter von einem Lagerplatz einer Firma in Kirchberg einen auf einem Anhänger unter einer Plane gelagerten Schremmhammer. Durch die Tat entstand ein Schaden in der Höhe eines mittleren vierstelligen Eurobetrages.

PI Kirchberg - Tel: 059133 / 7205