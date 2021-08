Diebstahl in Fieberbrunn

Fieberbrunn | Ein bislang unbekannter Täter entwendete zwischen 28.7.21 und 29.7.2021 aus einem Rohbau am Sonnseitweg in Fieberbrunn, Baumaterial für Elektroinstallationen, mehrere Handmaschinen wie Akkuschrauber und dgl. und alte Arbeitskleidung. Der Unbekannte dürfte das Diebesgut in einem zuvor gestohlenen, türkis-blauen Kinderwagen (ähnlich einem Fahrradanhänger) und einer Instrumententasche abtransportiert haben. Hinweise an die PI Fieberbrunn sind erbeten.

PI Fieberbrunn - Tel.: 059133 / 7202