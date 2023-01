Diebstahl hochwertiger Daunenmäntel in Kitzbühel

Kitzbühel | Von einem Kleiderständer vor einem Modegeschäft in Kitzbühel stahlen unbekannte Täter zwischen 9.1. und 12.1.2023 zwei grau- glänzende und einen schwarz-glänzenden Daunenmantel und am 13.1.2023 in der Mittagszeit 3 goldene Daunenmänteln. Die Schadenssumme beläuft sich auf einen unteren vierstelligen Eurobetrag.

PI Kitzbühel - TelNummer: 059133 7200