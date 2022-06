Diebstahl eines E-Bike in Westendorf

Westendorf | In der Nacht zum 01.06.2022 stahl eine bisher unbekannte Täterschaft aus einem versperrten Holzschuppen in der Bichlinger Straße in Westendorf ein dort versperrt abgestelltes E-Bike. Der Schaden beläuft sich auf einen namhaften 4-stelligen Eurobetrag.

Zweckdienliche Hinweise bezüglich Beobachtung zum angeführten Sachverhalt sind an die PI Westendorf unter der TelNr: 059133 7209

