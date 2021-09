Diebstahl durch unbekannten Täter in Kössen

Kössen | Am 9. September 2021, gegen 14:20 Uhr hob eine 81-jährige Frau in Kössen bei ihrer Bank Geld ab und ging im Anschluss zu Fuß in Richtung ihrers Wohnhauses. Als die Frau vor der Türe des Hauses ihren Schlüssel aus ihrer Tasche holen wollte, griff ein bisher unbekannter Täter in die Jackentasche der 81-Jährigen, stahl deren Geldtasche und flüchtete. Eine Fahndung nach dem Täter verlief bisher negativ.

Beschreibung des Täters:

Mann, ca. 50 Jahre alt, groß, kräftig, kurze Haare, helles blaues oder grünes T-Shirt. Der Mann hatte eine auffällige hellblaue Leineneinkaufstasche bei sich. Um Hinweise an die PI Kössen (Tel. 059133/7207) wird ersucht.

PI Kössen - Tel. 059133/7207