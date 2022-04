Diebstahl durch Einbruch in Kirchberg

Kirchberg | Am 05.04.2022 in der Zeit von 23:00 bis 23:20 Uhr stahlen zwei männliche, bislang unbekannte Täter in Kirchberg von einer Baustelle einen angeketteten Rüttelstampfer der Marke BOMAG, Type BT60, indem sie das Vorhängeschloss aufzwickten. Die Baumaschine wurde laut Auskunft einer Zeugin von der Täterschaft in einen PKW auf der Rückbank verladen und abtransportiert.

Der entstandene Schaden beläuft sich auf einen mittleren 4-stelligen Euro-Betrag. Nach Abschluss der Erhebungen wird Anzeige an die zuständigen Behörden erstattet.

PI Kirchberg in Tirol - Tel.Nummer: 059133-7205