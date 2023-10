Die vierte Generation

Der Kitzbüheler Anzeiger – seit 73 Jahren eine Institution im Bezirk. Die Werte Kontinuität, Authentizität und Verlässlichkeit gelten nicht nur für die lokale Berichterstattung, sondern auch für gelebte Unternehmenskultur.



Kitzbühel | Mit dem anstehenden Führungswechsel zieht mit Stefan Pletzer erst die vierte Generation in die Geschäftsleitung des eingesessenen Kitzbüheler Unternehmens ein.



Erster „Chef“ war Max Werner, der 1970 die Leitung an Sohn Toni Werner übergab. Ihm zur Seite gestellt wurde Karl Planer; nach dessen Tod (1984) trat Hansjörg Schlechter in die Geschäftsführung ein. Toni Werner verabschiedete sich 73-jährig, nach 27 Jahren an der Spitze, in den Ruhestand und übergab 1997 an die nächste Generation: Peter Höbarth und Regina Planer-Grünwald (1997-2001). Peter Höbarth, Enkel des Anzeiger-Mitbegründers August Höbarth, wird nach 26 Jahren an der Spitze mit 1. Jänner 2024 die alleinige operative Geschäftsführung an Stefan Pletzer übergeben. ali

Bild: Hansjörg Schlechter (links), Elsa Wörgötter, die Gattin des legendären „Mascht“ Wörgötter und Toni Werner in der KA-Redaktion in der Hinterstadt. Foto: Archiv

Lesen Sie dazu ein ausführliches Interview mit dem neuen Geschäftsführer Stefan Pletzer in der aktuellen Ausgabe