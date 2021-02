Die Stimme für die Hockey-Fans

Auch der EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel hat in diesen besonderen Zeiten auf eine Online Übertragung umgestellt. Mit Markus Ehrensperger ist der gewohnte Stadion­sprecher am Mikrofon und führt im Livestream durch die Heimspiele.



Kitzbühel | In diesen speziellen Zeiten musste auch der EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel seine Übertragung umstellen. Da in dieser Saison keine Zuseher im Sportpark Kitzbühel erlaubt sind, übertragen die Adler alle Heimspiel in der Alps Hockey League für alle Fans mittels Livestream direkt nach Hause auf die Couch. Über die Plattform valcome.tv können alle Eishockeybegeisterten die Spiele der Gamsstädter live mitverfolgen. Mit Markus Ehrensperger, dem langjährigen Stadionsprecher, führt ein Eishockeyinsider durch die Spiele. „Es war auch für mich eine große Herausforderung den Wechsel vom Stadionsprecher zum Livestream Moderator zu machen. Ich muss aber sagen, dass es mir und ich glaube, ich kann auch für meine Experten sprechen, richtig viel Spaß macht und es einfach toll ist, dass unsere Fans die Möglichkeit haben, alle Spiele live zu sehen.



Ein großer Dank gilt natürlich auch dem gesamten Team hinter den Kulissen, das Spiel für Spiel alles daran setzt eine bestmögliche Übertragung zu gewährleisten“, sieht Ehrensperger die Übertragungen sehr positiv. Neben Ehrensperger sind mit Volker Zeh (Präsident der Adler), Pascal Bayer und Elias Haas (beide Spieler der Adler) immer wieder Experten mit von der Partie und geben ihre Expertisen zum Eishockeysport zum Besten. Das nächste Heimspiel und somit die nächste Liveübertragung aus dem Sportpark Kitzbühel gibt es am Samstag, den 13. Februar, auf valcome.tv. Weitere Informationen zum Livestream und zu allen Spielen der Adler gibt es auf www.dieadler.at sowie auf allen Social Media Plattformen der Kitzbüheler Adler.

Bild: Der EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel überträgt seit dieser Saison alle Heimspiele live auf valcome.tv. Livestream Moderator, Markus Ehrensperger (rechts), führt durch alle Heimspiele der Adler. Foto: privat