Die Reise der Automobile geht weiter

Nach der gelungenen Neuübernahme und dynamischeren Ausrichtung im Frühjahr 2023 will die 37. Ausgabe der traditionsreichen Oldtimer-Rallye an diesen Erfolg anknüpfen.



Kitzbühel | Unter dem Motto „Timeless Passion“ möchte die Kitzbüheler Alpenrallye auch in diesem Jahr die Automobilbaukunst hochleben lassen. Es werden vier Wertungsklassen angeboten: Sport Plus, Sport, Classic und Youngtimer & Exotic Cars. In der strengsten Klasse, „Sport Plus“, müssen die Teilnehmer gänzlich ohne digitale Zeitmesser auskommen und die Wertungsprüfungen gemäß den Bestimmungen der Sanduhrwertung mit analogen Zeitmessern oder Tripmastern absolvieren.



Auch wenn sich die Alpenrallye in Richtung jüngerer Fahrzeuge öffnet, wird auch auf beeindruckende Vorkriegsautos nicht vergessen. Um die Mühe und den technischen Nachteil auszugleichen, wird Fahrzeugen mit einer Erstzulassung bis 1945 ein Bonus in Form eines 0,9-Multiplikators gutgeschrieben.



Zur Alpenrallye gehört auch der Genuss abseits der Etappen. Nach der ersten Ausfahrt am Donnerstag werden die Teilnehmer mit einem Barbecue-Abend im Teilnehmerzelt empfangen. Die Zieleinfahrt samt Concours d‘Elegance im Kitzbüheler Stadtzentrum ist am Samstagnachmittag der ideale Ort, um großartige Automobilbaukunst hautnah zu erleben und den Flair der Alpenrallye zu genießen.



Programmüberblick Kitzbüheler Alpenrallye

Mittwoch, 5. Juni: ab 13.30Uhr Fahrzeugabnahme im Parc fermé am Hahnenkammparkplatz; 16 Uhr Rallye-Lehrgang mit Detlef Ruf (Anmeldung erforderlich); 19.30 Uhr Pre-Welcome im „Das Reisch“, Kitzbühel.

Donnerstag, 6. Juni: 8 Uhr Fahrzeugabnahme im Parc fermé und Ausgabe der Rallyeunterlagen; 13.30 Uhr Teilnehmerbesprechung im K3; 15.30 Start: Ausfahrt zum St. Johanner Flugplatz mit Air Independence Airfield Challenge; ab 16.50 Uhr Durchfahrt Kitzbühel Innenstadt.

Freitag, 7. Juni: 8.30 Uhr Start zur Hochalpine Großglockner-Runde; ca. 16.15 Uhr retour in der Kitzbüheler Vorderstadt.

Publikumsmagnet am Samstagnachmittag

Samstag, 8. Juni: 9 Uhr, Start zur Salzburger & Berchtesgardner-Runde. Den Abschluss bildet um ca. 16.30 Uhr der Concours d‘Elegance und die anschließende Siegerehrung (17 Uhr) in den einzelnen Kategorien in der Kitzbüheler Innenstadt.

Genaue Durchfahrtszeiten unter alpenrallye.at/durchfahrtszeiten/ KA

Bild: Am Donnerstag, 6. Juni führt die erste Etappe die Rallyeteilnehmer auf das Flugfeld des St. Johanner Flughafens. Foto: bmwjogge-Daniel Nikodem