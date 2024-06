Die Nervosität steigt langsam

Kitzbühel liegt zwei Runden vor Schluss weiter ex aequo mit den WSG Tirol Juniors an der Spitze. St. Johann setzt auf Nachwuchs-Kicker.



Regionalliga | In den letzten acht Spielen des Playoffs musste Kitzbühel bisher nur eine Niederlage hinnehmen. ...